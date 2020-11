Uniunea Europeana analizeaza noi masuri antiterorism, inclusiv consolidarea frontierelor externe

Miniştrii de Interne ai statelor membre ale Uniunii Europene au anunţat, vineri, că vor fi introduse măsuri suplimentare la frontierele externe, iar schimburile de informaţii vor fi intensificate, în contextul riscurilor teroriste.

"Reafirmăm unitatea şi solidaritatea de nezdruncinat în contracararea tuturor formelor de terorism. Suntem determinaţi să protejăm societăţile europene şi cetăţenii", anunţă miniştrii de Interne din cele 27 de state membre UE, potrivit Consiliului Uniunii Europene.

"În ultimele două decenii, am intensificat constant structurile de securitate şi cadrul legal în statele membre şi la nivelul Uniunii Europene. Am dezvoltat rolul Europol, Eurojust şi Frontex. Am îmbunătăţit schimburile de informaţii şi bazele de date, am aprofundat cooperarea între structurile de poliţie şi cele judiciare", subliniază miniştrii de Interne din ţările UE.

"La începutul lunii decembrie, cu ocazia Consiliului miniştrilor de Interne şi Justiţie, vom prezenta concluzii complete privind securitatea internă şi parteneriatul structurilor de poliţie. Aceste concluzii vor aborda şi problema centrală a prevenirii extremismului violent şi combaterii terorismului. Subliniem şi importanţa Biroului coordonatorului european de combatere a terorismului", precizează miniştrii de Interne.

"Spaţiul Schengen este o parte integrantă a cooperării şi integrării europene, asigurând circulaţia liberă a persoanelor între statele membre, prin garantarea unui nivel înalt de securitate. Autorităţile competente trebuie să ştie cine intră în Spaţiul Schengen şi cine se deplasează în interiorul acestei zone. Trebuie să avem un control eficient asupra frontierelor externe, trebuie să înregistrăm digital intrările şi ieşirile din Spaţiul Schengen, trebuie să cooperăm mai mult cu ţările terţe pentru a contracara riscurile teroriste", subliniază miniştrii de Interne ai UE.