Uniunea Europeana avertizeaza impotriva incetarii acordului asupra programului nuclear iranian

Şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, a avertizat vineri la Bruxelles că Iranul trebuie să se conformeze angajamentelor sale pentru a evita încetarea acordului cu privire la programul său nuclear, variantă pe care el nu a exclus-o, potrivit AFP. "Suntem dornici să menţinem acest acord, dar pentru aceasta avem nevoie ca Iranul să-şi îndeplinească angajamentele" şi "să revină la o respectare totală a acordului fără întârziere", a subliniat Borrell în finalul unei reuniuni extraordinare a miniştrilor de externe din cele 28 de ţări membre ale UE. "Credem ferm că este în interesul nostru să păstrăm pe cât posibil Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA, semnat în 2015)", a continuat el în cursul unei conferinţe de presă. "Fără acest acord, Iranul ar fi o putere nucleară", a avertizat Borrell. Responsabilul european a reiterat că "regretă" decizia SUA care s-au retras din acord în 2018 şi şi-au restabilit sancţiunile împotriva Iranului. Punctul de plecare într-o nouă criză între Washington şi Teheran a culminat cu eliminarea în 3 ianuarie la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani, prin tirul unei drone americane. "Poate că nu vom putea evita ca JCPOA să fie în final anulat, pentru că este posibil ca mecanismul de reglementare al diferendelor să fie activat, şi nu pot exclude că aceasta s-ar putea întâmpla", a concluzionat Josep Borrell, adăugând totuşi că "în prezent starea de spirit generală este de a evita ca aceasta să se petreacă". Iranul a început de asemenea să destrame acordul, afirmând duminica trecută că nu se mai simte obligat prin nicio limită "asupra numărului de centrifuge ale sale", utilizate pentru producerea de combustibil nuclear. Franţa şi Germania au avertizat că dacă Iranul nu revine la o respectare a angajamentelor sale, ele ar putea decide declanşarea mecanismului de reglementare a diferendelor prevăzut în acord, ceea ce ar putea duce în cele din urmă la restabilirea sancţiunilor de către Consiliul de Securitate al ONU. Dar decizia de a începe această procedură nu a fost discutată vineri, a precizat Borrell. Europenii aşteaptă rezultatul inspecţiilor ONU pe teren. Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat vineri la postul de radio RTL că dacă iranienii "continuă să destrame acordul de la Viena, într-un termen destul de apropiat, între un an şi doi ani, ei ar putea accede la arma nucleară". "Aceasta nu este de dorit", a continuat el, insistând asupra necesităţii respectării acordului. Miniştrii europeni reuniţi la Bruxelles au invitat de asemenea Teheranul la transparenţă cu privire la prăbuşirea avionului Boeing ucrainean miercuri în Iran. Mai multe ţări occidentale, în special Canada, SUA şi Regatul Unit, estimează că această catastrofă, soldată cu moartea a 176 de persoane, a fost provocată fără îndoială de o rachetă iraniană lansată din eroare, ceea ce Iranul dezminte. "Nimic nu trebuie ascuns sub covor, dacă este cazul, ar fi un teren propice din nou pentru neîncredere", a subliniat şeful diplomaţiei germane, Heiko Maas. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a apreciat de asemenea că nu există "niciun motiv pentru a crede" pista rachetei, evocată de mai multe ţări ale Alianţei. În legătură cu criza din Libia, alt subiect al agendei reuniunii de vineri, Borrell a exprimat voinţa europenilor de a se angaja în vederea unei soluţii politice. El a relevat riscurile create de conflict, în special prin prezenţa din ce în ce mai semnalată a "combatanţilor proveniţi din Siria şi Sudan". Mai devreme, în cursul săptămânii, Josep Borrell condamnase "ingerinţa Turciei".AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Alexandru Cojocaru)