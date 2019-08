Uniunea Europeana sfideaza SUA pentru seful diplomatiei iraniene

SUA si UE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uniunea Europeana critica decizia Statelor Unite de a-l sanctiona pe seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif si anunta ca ''va continua sa coopereze'' cu acesta, a zis joi un purtator de cuvant al sefei diplomatiei europene, Federica Mogherini. ''Regretam aceasta decizie'', a anuntat Carlos Martin Ruiz de Gordejuela. "In ceea ce ne priveste, vom continua sa colaboram cu domnul Zarif in calitatea sa de diplomat la cel mai inalt nivel al Iranului si ca urmare a importantei mentinerii relatiilor diplomatice'' cu Teheranul, a adaugat el. Uniunea Europeana se opune acestei politici a administratiei americane in incercarea de a salva acordul nuclear incheiat in ...