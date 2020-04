Uniunea Europeana va demara la 4 mai o campanie de strans donații ca raspuns mondial la coronavirus, obiectivul fiind strangerea a 7,5 miliarde de euro

Uniunea Europeană va demara la 4 mai o campanie de strâns donații ca răspuns mondial la coronavirus, obiectivul fiind strângerea a 7,5 miliarde de euro, anunță MEDIAFAX.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și organizațiile mondiale din domeniul sănătății au lansat un apel comun la acțiune pentru dezvoltarea unui acces rapid și echitabil la metode de diagnosticare, la terapii și la vaccinuri împotriva COVID-19, care să fie sigure, de calitate, eficace și la prețuri accesibile.

Pentru a strânge fonduri în sprijinul acestui demers, Uniunea Europeană și partenerii săi vor organiza un maraton mondial al donatorilor. Țări și organizații din întreaga lume sunt invitate să doneze pentru a contribui la atingerea obiectivului inițial de a strânge fonduri în valoare de 7,5 miliarde euro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Trebuie să reunim întreaga lume - atât liderii săi, cât și cetățenii - în lupta împotriva coronavirusului. Peste doar 10 zile, vom lansa o campanie de donații la nivel mondial. Un adevărat maraton. Deoarece, pentru a învinge coronavirusul, este nevoie de un răspuns global și de acțiuni susținute pe mai multe fronturi. Trebuie să dezvoltăm un vaccin, să îl producem și să facem astfel încât acesta să ajungă în fiecare colț al lumii. La un preț accesibil.”

Cercetători și inovatori din întreaga lume depun eforturi remarcabile pentru a găsi soluții menite să salveze vieți omenești și să ne protejeze sănătatea. Începând cu 4 mai, Comisia va înregistra donațiile din partea țărilor și a fundațiilor private. În aceeași zi, Comisia va anunța și următoarele etape-cheie ale unei campanii mondiale, care va viza reconstituirea în permanență a fondurilor disponibile.

Comisia invită, de asemenea, guvernele, liderii din mediul de afaceri, personalitățile publice, filantropii, artiștii și cetățenii să sporească gradul de sensibilizare cu privire la acest efort în materie de donații la nivel mondial. Fondurile colectate vor fi canalizate în trei direcții: teste de diagnosticare, tratamente și vaccinuri.

Numărătoarea inversă până la startul maratonului începe vineri, prima zi a Săptămânii Mondiale a Vaccinării 2020 organizate de Organizația Națiunilor Unite. Tema din acest an este #VaccinesWork for All (Vaccinarea este utilă pentru toată lumea), iar campania se va concentra asupra modului în care vaccinurile, precum și persoanele care le dezvoltă, le furnizează și le primesc acționează pentru a proteja sănătatea tuturor, pretutindeni.

Pe site-ul web dedicat răspunsului mondial la coronavirus puteți afla mai multe despre acest efort și despre modul în care vă puteți aduce contribuția în acest sens: europa.eu/global-response