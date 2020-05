Uniunea Militarilor și Polițiștilor `Mihai Viteazul` solicita in continuare fermitate in aplicarea masurilor legale

Uniunea Militarilor și Polițiștilor `Mihai Viteazul` solicita in continuare fermitate in aplicarea măsurilor legale, se spune într-un comunicat de presă semnat de Comisarul-șef de poliție Christian Ciocan, Director de comunicare și purtător de cuvânt al UMP “Mihai Viteazul”

”Legea se aplica in litera și in spiritul ei.

Polițiștii continua sa rămână in “prima linie” - atat in perioada aplicării măsurilor prevăzute in decretele semnate de președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis și in ordonanțele militare emise pentru gestionarea situației deosebite prin care trece tara - urmare a pandemiei generate de COVID - 19, dar și după aceasta perioada, asa cum le impune Legea de organizare și funcționare a Poliției Române, dar și Jurământul de Credinta depus fata de patrie și fata de cetatenii ei.

Uniunea apreciază ca recentele declarații ale ministrului de interne, domnul Ioan Marcel Vela referitoare la unele posibile “abuzuri” nu vor minimiza in niciun fel intervențiile polițiștilor, tocmai din respect pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute și garantate prin Constituție.

Mai mult, Uniunea înțelege necesitatea aplicării măsurilor legale fata de toți cei care nesocotesc prevederile actelor normative generate ca răspuns și instrumente de prevenire a raspandirii coronavirusului in România.

Uniunea solicita, totodata, discernământ și responsabilitate in sancționarea contravenienților și in constatarea infracțiunilor.

In același timp, Uniunea își reafirma sprijinul pentru toți polițiștii români și cere in continuare măsuri pentru protecția acestora!”, se spune în comunicatul remis presei.