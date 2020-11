Uniunea Salvam Taranul Roman cere demisia ministrului Agriculturii

Uniunea Salvăm Ţăranul Român cere demisia ori demiterea ministrului Agriculturii, Adrian Oros, despre care afirmă că a fost absent în această perioadă grea pentru micul fermier şi fermele de familie.

Mai mult, într-un comunicat remis vineri AGERPRES, organizaţia precizează că va analiza şi îşi va mobiliza membrii în vederea organizării unor proteste.

"Faţă de lipsa de dialog, de viziune şi lipsa de interes faţă de micul fermier, fermele de familie, Uniunea Salvăm Ţăranul Român cere demisia ori demiterea Ministrului Agriculturii, care a fost absent în această perioadă grea pentru micul fermier şi fermele de familie, nu a avut iniţiativă, nu s-a implicat real. Este evident că micul fermier şi fermele de familie nu există pentru Ministerul Agriculturii. Totodată Uniunea Salvăm Ţăranul Român va analiza şi îşi va mobiliza membrii în vederea organizării de proteste", se precizează în documentul citat.

Pe de altă parte, organizaţia protestează faţă de recenta decizie a autorităţilor cu privire la suspendarea activităţii pieţelor agroalimentare în spaţii închise arătând că o astfel de măsură va decapitaliza micii producători încurajând importurile.

"Este evident că măsura de a închide pieţele agroalimentare acoperite nu face altceva decât să încurajeze importurile, să decapitalizeze micul producător, este evident că nu se ţine cont de faptul că micii fermieri şi fermele de familie vor trebui să se pregătească pentru noi culturi, ori, în acest moment sunt decapitalizaţi. Nu în ultimul rând, este evident că nu s-a avut în vedere că în pieţele agroalimentare sunt magazine de producător care şi acestea la rândul lor se vor închide", se precizează în comunicat.

În context, Uniunea precizează că a solicitat, încă din martie, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dar şi Guvernului României să aibă în vedere o serie de măsuri pentru sprijinirea micilor fermieri. Astfel, organizaţia a cerut identificarea de măsuri prin care legumele şi fructele produse autohton să ajungă în magazine, scutirea sau amânarea de la plata impozitelor şi taxelor, asigurarea de sprijin financiar pentru promovarea şi eficientizarea canalelor de marketing pentru produsele locale, inclusiv prin măsuri de subvenţionare parţială a costurilor de distribuţie pentru susţinerea producătorilor agricol, identificarea unor pârghii de colectare şi distribuire doar a produselor româneşti şi chiar limitarea importurilor de legume, fructe etc din spaţiul intracomunitar şi din afara acestuia şi instituirea unui mecanism de monitorizare şi eventual control asupra preţurilor de comercializare, în special în cazul legumelor şi fructelor.

"Totodată am atras atenţia asupra faptului că, dacă nu se intervine urgent în sprijinul producătorilor agricoli mici şi medii de legume, fructe în contextul pandemiei, al stării de urgenţă generate de aceasta şi al măsurilor dispuse de autorităţi, producătorii agricoli vor avea pierderi mari, precum şi asupra faptului că nimeni nu poate anticipa ce se va întâmpla cu pandemia COVID-19 şi durata acesteia, iar multe dintre fermele de familie vor dispărea. Este evident că Ministerul Agriculturii în cursul acestui an nu a luat nici o măsură pentru a sprijini şi a proteja fermele de familie, micii producători, nu a gândit nici o măsură de sprijin a formelor asociative, a cooperativelor etc, în vederea integrării acestora pe lanţul comercial", se mai arată în comunicat.

Membrii Uniunii Salvăm Ţăranul Român sunt Federaţia Sindicatelor Democratice din Agricultură, Federaţia Naţională a Lucrătorilor, Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt, Asociaţia Legume-?Fructe Sud-Vest Oltenia, Asociaţia Femeilor din Mediul Rural Olt, Asociaţia Producătorilor de legume ECOLEG, Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice Buzău, Cooperativa Agricolă Lunca Someşul Mic, Cooperativa Agricolă Legume de Vidra, Cooperativa Agricolă Legume de Glodeanu, Cooperativa Agricolă Roşiori de Ialomiţa, Cooperativa Agricolă Ialomiţeana, Organizaţie de producători tomate COM,Federaţia Uniunea Producătorilor Agricoli şi Organizaţiilor Interprofesionale, Asociaţia utilizatorilor de automate de lapte crud din România.