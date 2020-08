Universitatea Bucuresti amana o decizie cu privire la modul de desfasurare al cursurilor in noul an universitar. "Se fuge de o decizie, iar asta ii afecteaza, in primul rand, pe studenti"

Reprezentantii studentilor Universitatii Bucuresti critica lipsa unei decizii din partea conducerii celei mai mari universitati din tara cu privire la modul in care se vor desfasura cursurile in noul an universitar. Acestia sustin ca incertitudinea actuala ii afecteaza in principal pe studenti, si arata ca alte universitati din tara au venit deja cu decizii concrete in acest sens.