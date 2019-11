Universitatea Craiova este gata sa faca primul transfer din pauza de iarna: A inceput negocierile pentru fundașul Valerica Gaman - presa

Universitatea Craiova este gata să facă primul transfer din pauza de iarnă. Oltenii vor să se întărească pe partea defensivă și ar fi început negocierile pentru mutarea lui Valerică Găman, fără contract în acest monenet, după despărțirea de Al Shabab de la începutul lunii septembrie, anunță MEDIAFAX.

Pentru ca jucătorul să vină, oficialii Craiovei sunt gata să îi ofere un salariu consistent, dar și un bonus mare. Remunerația lunară s-ar ridica la 10.000 de euro, iar prima de semnătură ar fi în valoare de 100.000 de euro, anunță site-ul fanatik.ro. Ipoteza a fost lansată la puțin timp după ce Victor Pițurcă a anunțat că echipa sa nu îl va transfera pe fundașul central:

”Nu am mai vorbit de mult cu Valerică, acum 30 de zile am avut cu el un dialog, dar nu despre venirea la Craiova, ci despre ce se întâmplă cu el. Am aflat că preşedintele i-a pus în vedere că nu va mai evolua cât va sta la Shabab, iar el mi-a spus că vrea să rămână şi să îşi ducă tot contractul la bun sfârşit. Are un salariu foarte mare.” .

Valerică Găman a mai evoluat, în România, la Universitatea Craiova, Dinamo București, Astra Giurgiu și FCSB. În străinătate, pe lângă Al Shabab (Arabia Saudită), a mai jucat la un singur club, Kardemir Karabukspor (Turcia).