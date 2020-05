Universitatea Libera din Berlin va publica operele complete semnate de Hannah Arendt

Universitatea Liberă (Freie Universität - FU) din Berlin va publica operele complete semnate de filosoafa Hannah Arendt (1906-1975), a anunţat vineri instituţia, citată de agenţia DPA, notează Agerpres.

Proiectul va beneficia în următorii trei ani de o finanţare de 1,5 milioane de euro (1,7 milioane de dolari) din partea unui institut de cercetare din Germania.Ediţia critică a filosoafei, care şi-a încheiat studiile în Germania, însă a fost nevoită să fugă de nazişti, urmează să apară în şaptesprezece volume.Ediţia va ţine cont de faptul că ea a scris atât în germana nativă cât şi în engleză şi va include material care nu a fost publicat anterior.O ediţie online care va însoţit textele tipărite se află de asemenea în plan.Arendt s-a născut în apropiere de Hanovra, într-o familie de evrei seculari. Ea şi-a încheiat studiile universitare iniţiale la Berlin, înainte de a se muta la Marburg unde a studiat sub îndrumarea lui Martin Heidegger, cu care a avut totodată o relaţie amoroasă.După ce şi-a exprimat clar opoziţia faţă de Adolf Hitler şi partidul său nazist, înainte ca acesta să ajungă la putere, în 1933, Arendt a fugit mai întâi la Paris şi apoi la New York.Rolul ei de observator al procesului din 1961 al ofiţerului SS Adolf Eichmann, unul dintre principalii administratori ai Holocaustului, i-a adus faima internaţională.Arendt a murit la New York în 1975.