Universitatea Maritima Constanta a incheiat un contract de servicii de formare profesionala in domeniul Dynamic positioning (document)

Universitatea Maritimă Constanța a încheiat un contract de servicii de formare profesională în domeniul Dynamic positioning (DP). Societatea câștigătoare este DP & Offshore Expert din Constanța.“Servicii de formare profesională în domeniul Dynamic positioning (DP)”, în vederea derulării sesiunilor de formare profesională a personalului navigant în domeniul DP şi atingerii cumulative a următoarelor obiective:a) pregătirea, actualizarea cursurilor şi exerciţiilor de DP;b) încarcarea şi rularea exerciţiilor de DP pe staţiile de lucru ale Simulator DP Kongsberg;c) transferarea cunoştinţelor către cursanţi în sensul dobândirii de către aceştia a competenţelor specifice fiecărui curs, astfel cum este specificat în “Standardul NI”;d) verificarea cunoştintelor – verificare continuă şi verificare finală corespunzătoare fiecarui curs, conform specificaţiilor impuse de către Nautical Institute în “Standardul NI”;e) întocmirea şi menţinerea de înregistrări conform Procedurilor de funcţionare ale Centrului de instruire în domeniul DP – UMC.• Derularea a maxim 48 sesiuni de formare în domeniul DP, astfel:- Maxim 2 grupe de DP Induction per lună la care vor participa min 3 maxim 8 cursan?i,- Maxim 2 grupe de DP Simulator per lună la care vor participa min 2 maxim 4 cursan?i,- Numărul de ore pe parcursul cărora vor fi prestate serviciile de instruire/formare în domeniul DP, pentru fiecare grupă de cursanți: 32 ore (4 zile),• Formarea a minim 120 participanți (conform situației din anul precedent) și a maxim 290 participanți, estimați pe baza progresului înregistrat în anul precedent din care:- Minim 72 și maxim 192 cursanți pentru “DP Induction Course”, estimat pe perioada derulării contractului (1 an), pentru care vor obține certificat absolvire a cursului de DP Induction,- Minim 48 și maxim 96 cursanți pentru “DP Simulator Course”, estimat pe perioada derulării contractului (1 an), pentru care vor obține certificat de absolvire a cursului de DP Simulator,- Maxim 2 cursanți pentru “DP Instructor Course”, estimat pe perioada derulării contractului (1 an), pentru care va obține aprobarea de DP Instructor din partea The Nautical Institute. Formarea pentru ace?tia nu va fi remunerată prestatorului.• Termenul-limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire: 15 zile (cincisprezece zile) inaintea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor.• Termenul-limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici/informatiilor suplimentare: în a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Se vor respecta prevederile art.160 din Legea nr. 98/2016 actualizata si ale art. 27 din H.G. nr. 395/2016.Valoarea totală a achiziției, fără TVA, este 76.800 euro.Rector - Prof. Univ. Dr. Cornel Panait; Prorector - Prof. Univ. Dr. Violeta Vali Ciucur; Prorector - Conf. Univ. Dr. Gabriel Raicu; p. Director General Administrativ - Ec. Elena Ghița; Contabil sef - Ec. Mariana Rotariu; Prodecan Facultate de Navigație, Președinte comisie de evaluare - Conf.univ.dr.ing. Nicoleta ACOMI; Membri comisie de evaluare: Prof.univ.dr.ing. Constantin-Paulica Arsenie, S.l.dr.ing. Ramona Tromiadis, Ing. Cristalina Stoian - responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire, Ec. Balanescu Cecilia; Membri de rezerva comisie de evaluare: Ing. Popescu Gabriela, S.l.dr.ing. Cosmin Dumitrache, Ec. Șeuleanu DorinaSocietatea DP & Offshore Experta fost înființată în anul 2017, în Constanța și se ocupă cu învățământul în domeniul maritim.Capital social subscris este de 200 lei, integral vărsat, compus din 20 părți sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociatul unic al firmei și administratorul acesteia este Andrei Brighidău.Pe anul fiscal 2017, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 129.917, un profit de 102.088 lei și un număr mediu de 0 angajați.