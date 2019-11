Universitatea Ovidius din Constanta angajeaza. Care sunt posturile vacante

28 noiembrie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

09 decembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă/practică;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcțiilor de execuţie, vacante, astfel:• 10 posturi– perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Tehnice și Administrative.• un post– perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, la Biroul Achiziții Publice.• un post– perioadă nedeterminată in cadrul Facultății de Litere.• un post– perioadă nedeterminată in cadrul Facultății de Arte.• un post– SIII studii superioare pe perioadă nedeterminată în cadrul Departamentului de Management al proiectelor din fonduri europene.necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:• 10 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Tehnice și Administrative.- fără vechime;- studii generale/medii.• un post administrator patrimoniu S III – perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, la Biroul Achiziții Publice.- studii superioare tehnice;- competențe în specialitate – certificat de absolvire curs expert achiziții publice;- vechime în specialitate – minimum 1 an.• un post laborant M II – perioadă nedeterminată in cadrul Facultății de Litere.- absolventă de studii medii absolvire cu diplomă de bacalaureat,- nu se solicită vechime în domeniu,- cunoștințe specifice pentru realizarea de grafice, scheme conceptuale etc., în format digital, cu rol de material didactic pentru activitățile prevăzute in - -- planurile de învățământ ale programelor de studii oferite.• un post corepetitor S II – perioadă nedeterminată in cadrul Facultății de Arte.- minimum 1 an vechime in specialitate,- studii superioare de specialitate in domeniul Muzică.• un post administrator financiar – SIII studii superioare pe perioadă nedeterminată în cadrul Departamentului de Management al proiectelor din fonduri europene.- studii superioare cu diplomă de licență și de master, domeniul economic;- cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;- cunoștințe avansate a suitei MS Office;- vechime în muncă minimum 3 ani.se va organiza conform calendarului următor:sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin I – camera 14 , bd. Mamaia nr. 124, telefon 0241/615.903.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța