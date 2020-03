Universitatea Ovidius, propuneri pentru DSP Constanta impotriva infectiei cu coronavirus

În contextul situației epidemiologice actuale, Senatul Universității Ovidius din Constanța a transmis că U.O.C. se alătură, prin intermediul facultăţilor sale de profil şi nu numai, măsurilor concrete de luptă împotriva infecţiei cu coronavirus, COVID-19:În acest sens, pe lângă acţiunile de prevenţie deja demarate şi anunţate şi care au ca scop imediat reducerea riscului epidemiologic de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus, U.O.C. va propune autorităţilor locale competente şi în primul rând D.S.P. Constanţa, spre punere în aplicare, o serie de măsuri specifice, precum:1. Identificarea şi evaluarea tuturor dispozitivelor şi facilităţilor de testare pentru noul tip de coronavirus, aflate fie în dotarea facultăţilor de profil, fie a structurilor de cercetare ale U.O.C., aşa cum este cazul Centrului de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic şi Genetic în Patologia Malignă (CEDMOG). În acest sens, se va trece la actualizarea softuri-lor de lucru şi dotarea de urgenţă a acestora cu kit-uri specifice.2. Achiziţionarea şi distribuirea, în regim de urgenţă, a consumabilelor specifice de protecţie pentru rezidenţii aflaţi în pregătire la U.O.C., cu prioritate pentru cei din „linia întâi”, precum rezidenţii din secţiile de boli infecţioase.3. Elaborarea şi implementarea, împreună cu facultăţile de profil a unui soft de evaluare statistică şi management epidemiologic, program ce va fi pus, cu titlu gratuit, la dispoziţia autorităţilor competente.4. Colaborarea strânsă cu organizaţiile studenţeşti din cadrul U.O.C., îndeosebi cu „Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici din Constanţa” din cadrul Facultăţii de Medicină şi „Liga Studenţilor” din U.O.C. şi implicarea, pe bază de voluntariat, a acestora în acţiuni complementare, de sprijin, precum analiză statistică, call center, etc. Facem precizarea că aceste acţiuni nu vor presupune, sub nicio formă, expunerea studenţilor implicaţi la contactul direct cu pacienţii sau cu alte posibilităţi de infectare cu COVID-19.5. Iniţierea unei acţiuni de colectare de fonduri, care va implica întreg colectivul U.O.C., atât cadre didactice, didactice auxiliare şi nedidactice cât şi studenţi, destinată achiziţiilor specifice situaţiei în derulare.Considerăm ca aceste măsuri reprezintă o asumare realistă a responsabilităţii sociale a universităţii noastre şi, totodată, îndemnăm întreaga comunitate academică şi nu numai, să privească cu încredere dar şi cu maximă implicare, situaţia în care ne găsim şi să se conformeze procedurilor indicate de autorităţi.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța