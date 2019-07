Universitatea Tehnica din Iasi, din ce in ce mai atractiva pentru absolventii de liceu. Iata ce mesaj transmite rectorul institutiei

admitere Universitatea Tehnica TUIASI Gheorghe Asachi din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta perioada, Universitatea Tehnica ''Gheorghe Asachi'' din Iasi (TUIASI) se afla in plina perioada a sesiunii de admitere 2019, atat la studii de licenta cat si la cele de masterat. In acest context, reporterii cotidianului Buna Ziua Iasi (BZI) au primit informatii si detalii in exclusivitate chiar de la rectorul unitatii de invatamant superior - prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval. ''Aceasta saptamana a debutat cu un numar ridicat de inscrieri, la toate ciclurile de licenta. Probabil si pentru ca aceasta perioada este comuna inscrierilor la toate universitatile iesene, iar candidatii au o plaja mai larga de optiuni. Sistemul ...