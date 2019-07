Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a intrat pentru al treilea an la rand in cel mai elitist clasament international – Top Shanghai 500

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetarea in domeniul Ingineriei chimice aduce Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) pentru al treilea an la rand intr-unul dintre cele mai prestigioase si elitiste clasamente universitare realizate la nivel mondial – Academic Ranking of World Universities, cunoscut mai ales sub numele de Top 500 Shanghai. Mai exact, este vorba despre o versiune a clasamentului international care realizeaza, incepand din 2017, o ierarhizare la nivel mondial a diferitelor domenii de studiu existente in lumea academica. In 2017, TUIASI se afla in primele 500 de universitati ale lumii in domeniul matematicii aplicate, fara a avea o facultate de profil i ...