Universitatea Tehnica lanseaza un proiect de 17,5 milioane de lei, in parteneriat cu ADR Nord-Est, ce vizeaza infrastructura institutiei

Dan Cascaval Vasile Asandei Marti, 27 august, de la ora 12.00, in Sala Consiliului de Administratie Corpul T, Rectorat, are loc semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Reabilitare termica imobil CH", in valoare totala de 17.526.985,81 de lei, intre Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est). Contractul va fi semnat de rectorul universitatii, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, si de Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est. In continuarea semnarii contractului, va avea loc si o conferinta de presa in care reprezentantii universitatii vor prezenta alte proiecte de infrastructura.