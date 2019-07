Universitatea Tehnica va administra strazile care tranziteaza campusul si incepe transformarea acestuia intr-un centru civic studentesc

camin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decizia Primariei da astfel unda verde pentru ca universitatea sa poata moderniza zona respectiva, deblocand un proiect mai vechi de management al traficului si al parcarilor. Universitatea s-a confruntat in ultimii ani cu o problema din ce in ce mai mare legata de traficul auto in campus – numarul de masini a crescut, inclusiv al masinilor din afara campusului parcate in interior pentru lungi perioade de timp, iar cei aproximativ 1.000 de studenti care vin cu masina la Iasi nu mai gasesc locuri de parcare in preajma caminelor. Mai mult decat atat, restul de 7.000 care tranziteaza zilnic campusul nu au spatii dedicate pe care sa le foloseasca, trotuare sau alei, fiindca nu au fost amenajate locuri de parca ...