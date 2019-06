UNPR se regrupeaza: planul lui Gabriel Oprea pentru locale și parlamentare

UNPR are ca țintă obținerea a 7% la locale și peste 10% la parlamentare, în ședința Comitetului Executiv Național de sâmbătă fiind discutat procesul de reorganizare al echipelor din teritoriu, se arată înr-un comunicat remis MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, în ședința de sâmbătă s-a analizat activitatea filialelor, precum și stadiul realizării sarcinilor trasate. De asemenea, s-au stabilit modul de organizare la nivel local, județean și central pentru perioada următoare, în vederea atingerii țintelor partidului la alegerile de anul viitor.

„Procesul de reorganizare va ajunge la final în această toamnă, când ne apucăm serios de treabă pentru alegerile locale și parlamentare. Am spus încă de la începutul acestui an că pentru UNPR obiectivul strategic este să atingem țintele stabilite pentru alegerile de anul viitor. Ne propunem să obținem peste 7% la locale și peste 10% la parlamentare. Pentru asta, avem nevoie de o foarte bună organizare și de implicare totală din partea tuturor președinților de filiale, dar și a fiecărui membru în parte. România are nevoie de un partid ca UNPR, care luptă pentru bunăstarea românilor, pentru respectarea drepturilor lor, pentru apărarea valorilor naționale”, a declarat președintele UNPR, Gabriel Oprea.

Gabriel Oprea a mai arătat că UNPR condamnă acțiunile coordonate, ale unor persoane și entități, menite să conducă la dezbinare și ură între români și maghiari și a evidențiat lipsa de implicare a autorităților în soluționare acestor situații, care poate avea urmări grave.

UNPR nu a reușit să obțină niciun post de europarlamentar la alegerile din 26 mai, primii doi pe listă fiind Anghel Iordănescu și Ilie Năstase.

