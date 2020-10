Unsprezece cazuri pozitive la coronavirus, la echipa de baschet SCM Timisoara

Zece jucători şi antrenorul-manager Dragan Petricevic au primit rezultate pozitive la testarea efectuată joi, a anunţat, vineri, echipa masculină de baschet SCM Timişoara, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Conform protocolului toţi au intrat în izolare.

''Toată lumea se simte bine, sperăm să nu apară probleme la nimeni'', se arată în comunicat.

"Dragi suporteri, dragi iubitori ai baschetului, cum aţi auzit deja, nici echipa noastră nu a scăpat de infectarea cu cel mai parşiv virus de care s-a auzit până acum. Spun cel mai parşiv deoarece toţi cei infectaţi de la echipa noastră nu simţim şi nici nu am simţit niciun fel de simptome, în afară de cele normale pentru această perioadă a anului. Chiar dacă ne-am protejat cât se poate de mult, şi pot să spun că Baschet SCM Timişoara a stat foarte bine la acest capitol, chiar dacă am efectuat în ultima lună alte două teste şi toţi erau negativi, iată ca la cel de ieri am aflat ceea ce ne-a şocat pe toţi, mai ales dacă ştim că în continuare suntem cu toţii asimptomatici. Asta, dragi suporteri, înseamnă un singur lucru, că acest virus este unul parşiv, ascuns în spatele simptomelor normale de răceală de sezon şi că trebuie cu toţii să triplăm eforturile ca să-l învingem. Nu credem în teoriile conspiraţiei, ci credem cu tărie că trebuie în continuare să ascultăm sfaturile medicilor, să avem încredere în ei, să purtăm mască şi să evităm aglomeraţia cât se poate de mult. Echipa de baschet SCM Timişoara a făcut toate aceste lucruri şi totuşi s-au găsit 11 infectaţi (asimptomatici)'', a declarat Dragan Petricevic.

''Prioritatea noastră în acest moment este acest 'meci' cu virusul, din care vă asigur că vom ieşi învingători. Da, în acest moment putem să spunem că suntem 'conduşi' pe tabela de scor, dar nu este primul şi nici ultimul meci pe care, susţinuţi de suporterii noştri, am reuşit să-l câştigăm. Avem nevoie de voi, de încrederea şi de încurajările voastre", a asigurat antrenorul-manager al bănăţenilor.

Şi alte cluburi au anunţat săptămâna aceasta cazuri pozitive la noul coronavirus: U-Banca Transilvania Cluj-Napoca - 10 cazuri, Dinamo-Ştiinţa Bucureşti - 5, CSU Sibiu - 2, CSO Voluntari - 15, CSM CSU Oradea - 1, BCM U FC Argeş Piteşti - 5.

Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet, convocat de urgenţă de către preşedintele Horia Păun, în regim de videoconferinţă, a decis joi suspendarea pentru o perioadă nedeterminată a turneelor preliminare din Cupa României la masculin din cauza focarelor de COVID-19.

Cele trei turnee preliminare ale competiţiei urmau să aibă loc în perioada 17-22 octombrie, astfel: Grupa A (în Arena de Baschet din Bucureşti), cu echipele U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, Dinamo-Ştiinţa Bucureşti, BCMU FC Argeş Piteşti şi CSM Galaţi, Grupa B (în Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea), cu CSM CSU Oradea, Steaua Bucureşti, SCM Craiova, Athletic Constanţa şi CSM VSKC Miercurea Ciuc, iar Grupa C (în Sala Sporturilor ''Transilvania'' din Sibiu), cu BC CSU Sibiu, SCM Timişoara, CSO Voluntari şi CSM Tg. Jiu.