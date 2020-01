UNTRR cere membrilor Comisiei TRAN din Parlamentul European sa conteste Pachetul Mobilitate 1

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită autorităţilor române şi membrilor Comisiei de Transport şi Turism din Parlamentul European (TRAN) contestarea în cadrul comisiei a acordului privind Pachetul Mobilitate 1, prin care firmele de transport rutier din România sunt excluse din piaţa europeană de transport, se precizează într-un comunicat transmis marţi de UNTRR.

În perioada 20-21 ianuarie 2020, Comisia de Transport şi Turism din Parlamentul European are pe agendă validarea rezultatelor interinstituţionale din trialog pentru Pachetul Mobilitate 1."Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atenţionează că adoptarea Pachetului Mobilitate 1 în forma actuală va legaliza conceptul de Europa cu două viteze, iar prin aceste măsuri restrictive, Uniunea Europeană (UE) este auto-condamnată la reducerea competitivităţii în context global. Legalizarea segregării economice în UE a început cu Pachetul Mobilitate 1 şi cel mai probabil va continua şi în alte domenii şi industrii", se menţionează în documentul remis de UNTRR.Organizaţia deplânge măsurile extrem de restrictive din acest pachet legislativ, precum obligaţia întoarcerii camionului acasă la 8 săptămâni, introducerea unei perioade de restricţionare a cabotajului (cooling off) de 4 zile şi aplicarea forţată a Regulamentului Roma I firmelor de transport rutier.UNTRR atrage atenţia că România, Bulgaria şi Lituania vor fi statele cele mai afectate de prevederile aprobate în Pachetul Mobilitate 1, transportatorii din aceste ţări fiind eliminaţi astfel din piaţa europeană de transport rutier, iar firmele şi şoferii fiind împinşi să migreze în statele vest-europene."Cele 3 dosare cuprinse în Pachetul Mobilitate 1 au fost realizate pe fondul protecţionismului în creştere al Statelor Membre din Vestul UE reunite în cadrul Alianţei Rutiere, iar transportatorii români şi est-europeni vor fi cei mai afectaţi de măsurile propuse, care vor conduce la o creştere semnificativă a costurilor lor de operare şi la restricţionarea transporturilor rutiere internaţionale operate de aceştia în cadrul UE", se precizează în comunicatul UNTRR.Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeană în 2017 şi în prezent cuprinde, în urma modificărilor, obligaţia ca pe o perioadă de 4 săptămâni şoferul să efectueze două perioade de repaus săptămânal normal, obligaţia echipării flotelor cu tahografe inteligente, obligaţia vehiculelor de transport internaţional să se întoarcă la unul dintre centrele operaţionale din statul membru de stabilire cel târziu în opt săptămâni de la părăsirea acestuia, obligativitatea introducerii unei perioade de restricţionare (cooling off) a cabotajului şi anumite prevederi privind detaşarea angajaţilor.Următoarele etape după aprobarea Pachetului Mobilitate 1 din Comisia de Transport şi Turism din Parlamentul European sunt aprobarea formală a Consiliului de Miniştri şi aprobarea oficială a Parlamentului European, care probabil că vor avea loc în primul trimestru al anului 2020, estimează UNTRR.