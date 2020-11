Unu din zece copii din Romania se duce la culcare flamand

O cincime dintre copiii de la sat (21%) considera ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori fericiti, arata concluziile raportului "Bunastarea copiilor din mediul rural in 2020", lansat de Fundatia World Vision Romania. Unu din 14 copii (7%) afirma ca are o viata rea. Mai mult, copiii si tinerii de toate varstele, de la gradinita la liceu, din 80% dintre gospodarii muncesc in gospodarie, fac curatenie, ingrijesc animalele sau au grija de alti membri ai gospodariei. Un sfert dintre ei spun ca nu ...