Unui primar din Botoșani i-a explodat cazanul de țuica in fața

Primarul comunei Corni din judeţul Botoşani, Dorel Dorneanu, a suferit arsuri grave după ce o instalaţie artizanală de produs ţuică i-a explodat în faţă, vineri seara. În cursul dimineații de duminică, el a fost transferat la un spital din Braşov. Potrivit cadrelor medicale de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati The post Unui primar din Botoșani i-a explodat cazanul de țuică în față appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.