Unul din 60 de italieni a făcut COVID-19, procent care implică faptul că până la această dată 1.066.401 de locuitori ai Italiei au fost infectaţi cu SARS-CoV-2, o cifră “uriaşă”, potrivit comisarului pentru urgenţe numit de guvernul de la Roma, Domenico Arcuri, transmite EFE. Italia a înregistrat în ultimele 24 de ore 636 de decese […] The post Unul din 60 de italieni s-a infectat cu coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.