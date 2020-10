Unul din cinci vanzatori din magazinele alimentare a trecut prin Covid. Majoritatea, fara sa știe

Aproximativ 20% dintre lucrătorii din magazinele alimentare au avut Covid-19 și majoritatea nu au simptome, a constatat studiul. Munca într-un magazin alimentar pune angajații într-un risc serios de infecție, a constatat un nou studiu american, în special cei care trebuie să interacționeze cu clienții, relatează CNN. Acești lucrători au devenit probabil o „sursă de transmisie […] The post Unul din cinci vânzători din magazinele alimentare a trecut prin Covid. Majoritatea, fără să știe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.