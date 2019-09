Unul din procurorii din Cazul Caracal a facut accident vascular cerebral

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catalin Zavoianu, procuror Caracal care a fugit de jurnalisti dupa ce a fost audiat la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, a suferit un accident vascular cerebral. Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Catalin Zavoianu, a fost audiat la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), in dosarul privind modul in care procurorii si politistii au intervenit in cazul crimelor de la cazul Caracal. Acesta a fugit ca la maraton de jurnalistii aflati in fata Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Conform Romania TV, procurorul s-ar afla acum in concediu medical. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...