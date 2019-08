Unul dintre avocatii lui Gheorghe Dinca este nora unui fost partener mentionat de un martor sub acoperire

Gh Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antena 3 a difuzat miercuri seara o investigatie in care afirma ca unul din avocatii lui Gheorghe Dinca este nora unui mic afacerist din Caracal pe nume Gigel Firica. Postul TV a spus ca Firica ar fi cel indicat intr-un interviu cu un martor sub acoperire. Persoana indicata a fost contactata de jurnalisti. Firica a zis ca il cunoaste pe Dinca dar ca singura legatura cu acesta este faptul ca in urma cu mai multi ani Dinca l-a ajutat sa darame o casa veche in locul careia si-a construit actuala vila in care locuieste. Alexandru Cumpanasu a publicat dovada ca procurorii au constituit dosarul penal in urma a ceea ce s-a difuzat la televizor - Document In fata camerei de filmat, barbatul a zis ca a apelat la G ...