Unul dintre cameramanii de la show-ul din Asia a dat cartile pe fata! Ce se intampla, de fapt, cand se oprea filmarea

Show-ul din Asia a atras multi fani, insa provocarile la care au fost supusi participantii uneori, au parut exagerate. Unul dintre cameramani a fost alaturi de concurenti tot timpul pe parcursul competitiei din India si a povestit adevarul despre ce se intampla in spatele camerelor de filmat si ce nu se da la televizor.

El a fost cel care s-a ocupat de perechea formata din Ana Morodan si Adrian Telespan si a spus ca s-a distrat alaturi de ei, cei doi concurentii fiind chiar foarte amuzanti.

A fost nevoit sa opreasca filmarea din cauza Anei Morodan

Tot el a marturisit ca au fost si momente in care a oprit filmarea pentru ca nu toate momentele puteau fi date pe post.

„Morodan avea nevoie la toaleta, cand noi eram pe marginea unui drum. Au fost si situatii mai delicate, deoarece depindea foarte mult de zona in care concurentii alegeau sa caute cazare. In India, in Tamil Nadu, o zona foarte religioasa, oamenii erau extrem de reticenti. Eu n-am avut probleme, insa Amer, colegul meu care a filmat cu Jojo si Paul, a trebuit sa inchida la un moment dat camera si sa plece din locul in care erau, pentru ca se adunasera destul de multi oameni, iar pe Paul si Jojo ii banuiau a fi teroristi”, a mai povestit el, conform Vice.

