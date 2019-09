Unul dintre cei mai cunoscuti miliardari a decedat. Ce averea a lasat in urma sa. Sigur nu ti-ai fi inchipuit - FOTO

doliu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hans Rausing, miliardarul suedez care a transformat compania de ambalaje alimentare Tetra Pak intr-un gigant global, a murit in varsta de 93 de ani, anunta BBC. Fiul fondatorului companiei Ruben Rausing, Hans Rausing a condus firma din 1950 pana in 1995, cand i-a vandut fratelui sau partea sa in afacerea familiei. Averea familiei sale este estimata de Forbes la 12 miliarde de dolari. In ultimii ani, familia domnului Rausing a fost lovita de scandal, dupa ce fiul sau a primit o pedeapsa cu inchisoare cu suspendare pentru ca nu a raportat moartea sotiei sale. Tatal lui Hans Rausing, Ruben, a fondat Tetra Pak, mai tarziu Tetra Laval, in Suedia, in 1944. Compania a fost laudata pentru revolutionarea comertului glo ...