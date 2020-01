Unul dintre cei mai mari fotbaliști romani a ajuns șofer de Uber in SUA: trebuie sa caștig bani din ceva

Fostul mare fotbalist român Liță Dumitru (70 de ani) s-a stabilit în America, imediat după ce a câștigat lupta cu o boală cruntă, cancerul. Dumitru a ajuns în SUA, acolo unde pe lângă faptul că antrenează grupe de copii, în zilele libere este șofer de Uber.

În urmă cu patru ani, când era la Concordia Chiajna, Liță Dumitru a descoperit că are cancer, informează Mediafax.

"Analizele PSA au indicat valori care demonstrau că am cancer. Într-un fel a fost norocul meu că am descoperit la timp, m-am operat și așa am reușit să câștig această luptă teribilă cu boala", a spus fostul jucător, pentru gazeta sporturilor.

Dumitru a ales să se opereze la o clinică din Germania, iar după ce s-a refăcut a plecat din România în America, alături de soția și fetița lor, Alexandra, în vârstă de 11 ani.

Acesta lucrează în SUA, a obținut Green Card-ul și este antrenor la grupe de copii, dar și șofer de Uber.

"Viața mea e bună aici, fiincă viața fetiței mele e bună. Se simte bine, îi place la școală, și-a făcut prieteni. Eu trăiesc pentru ea.

(n.red. - despre meseria de șofer de Uber) Mi-e greu că nu prea stăpânesc limba engleză, dar mă descurc, mai dau și peste persoane care mă iau peste picioare, unii chiar mi-au făcut plângeri că nu conduc bine, găsești oameni din ăștia peste tot.

Dar este cât de cât ok, n-am încotro fiindcă fac bani buni din așa ceva", a mai spus Liță Dumitru, pentru ziarul citat, care a precizat că o revenire în România este aproape imposibilă:

"Nu cred că o să mai vin vreodată în România. Nici măcat așa, în vacanță. Suport foarte greu zborurile lungi cu avionul, am îmbătrânit, nu mai pot să le fac față. Dar nu știu ce îmi rezervă viața".