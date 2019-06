Unul dintre cei mai mari mafioti din istoria Statelor Unite ale Americii a murit 

Frank Lucas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frank Lucas, unul dintre cei mai cunoscuti mafioti din istoria SUA, traficant faimos de droguri din Harlem, a incetat din viata aseara, la varsta de 88 de ani. Viata sa a fost subiect de film la Hollywood. El a fost interpretat de actorul Denzel Washington in "American Gangster", film produs in 2007. Frank Lucas a cunoscut "succesul" in lumea interlopa in Harlem, desi s-a nascut in New Jersey si a crescut in Carolina de Nord. In anii '60 si '70, el a devenit cel mai mare traficant de droguri de pe coasta de est a Statelor Unite. Cei 3 detinuti infricosatori alaturi de care El Chapo isi va petrece restul vietii. Vezi cum arata si ce au facut Lucas a facut milioane de dolari din ...