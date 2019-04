Unul dintre cei mai puternici atacanți din Premier League a fost la un pas de sinucidere - Am cumparat cutie dupa cutie de pastile

Emmanuel Adebayor, atacantul togolez trecut pe la Arsenal și Real Madrid, a povestit cum a fost la un pas de sinucidere, scrie gsp.ro.

Emmanuel Adebayor, 35 de ani, este în prezent legitimat la Istanbul Basaksehir, în prima ligă din Turcia, și a acordat un interviu pentru Daily Mail în care a povestit amănunte cutremurătoare, inclusiv momentul în care a vrut să se sinucidă.

„ Aveam 16 ani și tot ce voiam era să îmi ajut familia. Dar membrii familiei puneau o presiune uriașă pe mine. Când ești într-o familie săracă, toată lumea e unită. Dar când unul are succes, parcă le ești dator tuturor.

La Metz aveam aproape 3.500 de euro pe lună, iar familia mea dorea o casă de aproape 600.000 de euro. Clubul era sătul de mine, din cauza comportamentului. Îmi aduc aminte că într-o noapte mă gândeam «Ce fac aici? Nimeni nu este mulțumit de mine. De ce să mai trăiesc?».

Era o farmacie lângă apartamentul meu și am cumpărat cutie după cutie de pastile. Cei de acolo nu au vrut să mi le vândă, așa că le-am spus că sunt pentru ajutor umanitar în Togo. Am pregătit totul, am băut multă apă.

Când totul era gata, mi-am sunat cel mai bun prieten. Era miezul nopții și mi-a spus să nu mă grăbesc. Mi-a zis că am pentru ce să trăiesc. «Ai potențialul să schimbi Africa». După aceea, m-am gândit și am spus «Ești un vânzător de visuri. Acum, eu nu mai cumpăr visuri». Discuția m-a făcut să renunț la ideea de a mă sinucide. M-am gândit că Dumnezeu sigur a mai păstrat ceva”, a declarat Emmanuel Adebayor pentru Daily Mail.

De-a lungul carierei, Adebayor a jucat la Metz, AS Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham Crystal Palace și Istanbul Basaksehir.