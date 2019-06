Unul dintre cele mai folosite medicamente poate fi fatal - Cum te poate omora aspirina

Intoleranța la acest medicament poate da efecte adverse serioase. Aspirina (acidul acetilsalicilic) este folosită în tratarea unei game largi de afecțiuni, incluzând durerile musculare, durerile articulare, febra, răceala, durerile de cap și în prevenția bolilor de inimă. În același timp, doctorul Richard Feynman, expert în microbiologie și toxicologie, afirmă că: “utilizarea aspirinei poate cauza mai multe boli sau chiar moartea pentru unele persoane” potrivit exquis.ro.

Un studiu despre intoleranța la aspirina, efectuat în anul 2000 de către un grup de cercetători danezi, relevă faptul că multe dintre persoanele care au intoleranță la aspirină, sunt sensibile și la anumite alimente, substanțe inhalate sau aplicate pe piele, care conțin salicilați naturali, potrivit doctorulzilei.ro.

Salicilații sunt un grup de substanțe derivate din acidul salicilic, care se găsesc în mod natural în anumite alimente, dar care se găsesc în mod sintetic în compoziția anumitor produse precum pasta de dinți, cosmetice, detergenți sau în conservanții anumitor produse alimentare.

Efectele adverse la salicilați

Efectele adverse la salicilați au fost notate încă din 1901, când Doctorul J. Dixton Man, având probleme cu stomacul, a decis să testeze cidrul de mere pe care îl consuma frecvent. Astfel a descoperit că cidrul de mere conține un nivel ridicat de salicilați, explicând astfel cauza problemelor sale cu stomacul.

Persoanele intolerante la salicitați pot experimenta simptome neplăcute atunci când nivelul de salicilați din corp atinge un anumit punct. Punctul în care nivelul de salicilați declanșează probleme, variază de la o persoană la alta, însă în momentul în care nivelul de salicilați scade, dispar și simptomele.

Nivelul de toleranță diferă de la o persoană la alta, astfel încât, în timp ce unele persoane pot tolera cantități mici de salicilați, altele pot avea reacții adverse doar la contactul cu aceștia, fie ingerând, inhalând sau doar la contactul cu pielea.

Simptomele sensibilității la salicilați

Ca simptome pot apărea: durere abdominală, mâncărimi pe picioare, astm, dermatite, infecții ale urechii, hipoglicemie, polipi, răceală persistentă, rinită, sinuzită, psoriazis, dificultate de vorbire, probleme stomacale, probleme vizuale, anxietate, confuzie, depresie, hiperactivitate, probleme de concentrare, probleme de memorie, nervozitate, schimbări de dispoziție.

Medicii recomandă ca persoanele care sunt intolerante la aspirină sau care au sensibilitate la salicilați și experimentează simptome neplăcute, să evite alimentele/substanțele care au un conținut ridicat de salicilați.

Potrivit autoarei Sharla Race ( The Salicylate Handbook ), alimentelor le-au fost alocate un scor individual, în funcție de nivelul de salicilați. Categoriile sunt punctate de la 0 la 7, după cum

urmează:

0= Alimente sigure , 1=Foarte scazut , 2=Scazut ,3=Moderat , 4=Ridicat , 5=Foarte ridicat ,

6=Extrem de ridicat , 7=Mega ridicat

Alimente sigure (scor 0):

pere (fără coajă), muguri de bambus, varză albă /verde, țelină, salată iceberg, cartofi albi faără coajă, linte , fasole, soia, mazăre, grâu, mei, ovăz, orez, zahăr alb, sirop de arțar, vită, pui , ouă, miel, porc, somon, ton, sos de soia, sare, unt, ulei de floarea soarelui nerafinat, brânză fără conservanți, lapte, iaurt natural, cacao, cafea fără cofeină, pudră de roșcove, gin, whisky, votcă. ( a se evita aditivii ascunși, alimentele procesate tip biscuiț, prăjituri, mezeluri).

Alimente cu nivel foarte scăzut de salicilați (scor 1):

banane, mere golden (fără coajă), paw paw , rodie, usturoi, praz, varză roșie, șalotă, varză de brusseles, fasole, hrișcă, caju, pătrunjel proaspăt, ficat, creveți, branză blue vein, branză camembert, mozzarella, ceai de mușețel, ceai negru fără cofeină.

Alimente cu nivel scăzut de salicilați (scor 2):

smochine proaspete, mango, fructul pasiunii, prune (fără coajă), măr roșu (fără coajă), rubarbă, sparanghel proaspăt, sfeclă, fasole verde, ceapă, cartof cu

coajă, dovleac, roșie, spanac congelat, porumb dulce, alune, nuci pecan, semințe de floarea soarelui, coriandru proaspăt, busuioc, cardamon, mentă proaspătă.

Alimente cu nivel moderat de salicilați(scor 3 ):

Mere (majoritatea), kiwi, para cu coajă, sparanghel conservat, vânăta fără coajă, sfecla conservată, măsline negre, salate (altele decât iceberg), ciuperci, suc de roșii, cocos, semințe de susan, migdale , coca cola, limonadă.

Alimente cu nivel ridicat de salicilați (scor 4):

lămâie, cireșe Morello, nectarine, pepene galben, păstârnac, cartof dulce, nuci brazilia, muguri de pin, fistic, sos tabasco, ulei de migdale, ulei de porumb,

ulei de susan, scorțișoară, piper, muștar, tarhon, bere, cidru.

Alimente cu nivel de salicilați foarte ridicat (scor 5 ):

Mere granny, smochine uscate, grapefruit, mandarine, piersici, avocado, broccoli, ardei iute verde, spanac proaspăt, roșii conservate, cafea cu cofeină, ulei de cocos, ulei de măsilne, ulei de susan.

Alimente cu nivel extrem de ridicat de salicilați (scor 6 ):

cireșe proaspete, struguri, capșuni, dude, vânăta cu coajă, cicoare, andive, castravete fără coajă, ardei verde, pudră de chilli, oțet alb, extract de drojdie.

Alimente cu nivel de salicilati mega ridicat (scor 7 ):

caise, mure, coacăze, pepene galben, merișor, curmale, portocală, ananas, prune, zmeură, stafide, ciuperci, măsline verzi, ardei roșu, castan de apă, alune și migdale cu coajă, miere, esență de vanilie, ceai de mentă, curry, paprika, oregano, turmeric, rozmarin, lichior, rom, vin.

Pe lângă aceste alimente, salicilatii mai pot fi găsiți și în produse cosmetice, parfumuri , detergenți, lumânări, spray de cameră, pesticide (amyl salicilați, benzaldehyde, benzyle benzonat s.a ).

Potrivit autoarei Sharla Race ( The Salicylate Handbook ), un studiu efectuat in 1989 (by Williams ) relevă teoria conform căreia, anumite chimicale industriale induc intoleranța la salicilați datorită proprietăților lor asemănătoare cu aspirina.

Cauza intoleranței la salicilati nu este cunoscută

Intoleranta la saliciliati nu este o alergie ciincapacitatea organismului de a procesa salicilații. Aceștia se acumulează în organism, iar în momentul în care ating un anumit nivel de toxicitate, declanșează simptomele.

Tratamentul constă în reducerea/eliminarea salicilaților ingerați, inhalați sau aplicați pe piele.