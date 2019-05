Unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, UNTOLD, recruteaza voluntari. Ce conditii trebuie indeplinite

UNTOLD îți oferă șansa să trăiești alături de echipa festivalului dar și de fani, experiențe unice la ediția aniversară din acest an. Unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, UNTOLD, recrutează peste 1200 de voluntari. Doritorii vor avea ocazia să opteze pentru toate departamentele din cadrul festivalului iar unul dintre avantajele voluntariatului poate să însemne chiar oportunitatea de a face parte din echipa de festival a lui David Guetta, Martin Garrix, Bastille sau Dimitri Vegas&Like Mike.Potrivit organizatorilor, pentru a putea intra în echipa voluntarilor trebuie să ai între 16 și 35 de ani. Perioada de recrutare începe astăzi, 13 mai și se încheie pe data de 25 mai, iar răspunsurile către voluntari vor fi trimise până în data de 13 iunie.Cei peste 1200 de voluntari vor fi repartizați în funcție de preferințe dar și de aptitudinile și abilitățile lor. Departamentele unde voluntarii pot activa sunt: artist crew, info point, steward, logistică, user experience și acces. Voluntarii vor beneficia de un program de pregătire în care vor învăța elemente de managementul proiectelor, comunicare, customer care și self management. Cei aleși vor primi un echipament și acces la festival.Voluntarii vor avea ocazia să cunoască oameni noi, vor învăța cum se lucrează pentru un festival, și pe lângă toate astea, experiența va fi una unică. Înscrierile de voluntari pentru festivalul UNTOLD se fac pe untold.com/volunteers-chapter5.Festivalul UNTOLD are loc în perioada 1-4 august 2019, la Cluj-Napoca.