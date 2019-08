Unul dintre fii lui Gheorghe Dinca da noi detalii despre ziua in care a fost RAPITA Alexandra Maceșanu: 'Vica și Fane ieșeau din curte'

Unul dintre fiii lui Gheorghe Dincă a declarat, în fața anchetatorilor, că în ziua în care Alexandra Măceșanu a fost răpită, 24 iulie, el și sora lui, Daniela, au trecut prin fața casei tatălui lor, dar fără a opri. Daniel Dincă le-a relatat anchetatorilor cum i-a văzut pe doi dintre vecini, Fane și Vică, ieșind, în jurul orei 10:00 (n.r. ora la care Dincă a ajuns acasă, cu Alexandra lovită și în stare de inconștiență), din curtea criminalului. Aceeași declarație a dat-o și Daniela Dincă, fiica lui Gheorghe Dincă, anunță Antena 3.

”În anul 2002 am plecat de la domiciliu împreună cu fratele meu Dincă Mihai Adrian în Italia, oraşul Vicenza, unde eram aşteptaţi de tatăl nostru, Dincă Gheorghe, care lucra de câteva luni în domeniul construcţiilor la o firmă. Aici ne-am angajat cu ajutorul tatălui nostru ca muncitori necalificaţi. Am lucrat la o firmă de construcţii împreună cu tatăl şi fratele meu aproximativ 10 ani. La domiciliul din Mun. Caracal, strada Craiovei, nr.169 a rămas mama mea Dincă Elena, împreună cu un alt frate pe nume Dincă Ionuţ Tiberiu, care după aproximativ 5-6 luni a venit în Italia unde s-a angajat la aceeaşi firmă de construcţii. Pe toată perioada cât am stat în Italia, tatăl meu, Dincă Gheorghe, venea foarte rar acasă, doar o dată pe an. În Italia, tatăl meu Dincă Gheorghe a stat până în anul 2014, când datorită faptului că a avut un accident de muncă a revenit la domiciliul din Municipiul Caracal, de pe strada Craiovei, unde nu mai locuia nimeni, pentru că şi mama mea Dincă Elena plecase să lucreze în Italia.

Menţionez că nici eu şi nici fraţii mei nu am avut niciodată o relaţie apropiată cu tatăl nostru, Dincă Gheorghe, pentru că acesta era o persoană care întotdeauna găsea motive şi făcea observaţii de fiecare dată. Referitor la relaţia dintre mama mea şi tatăl meu Dincă Gheorghe pot să declar că au avut o relaţie bună, doar că erau discuţii pentru că în ultima perioadă tatăl meu se apucase de consumul băuturilor alcoolice. Declar că nu cunosc cu ce se ocupa tatăl meu, pentru că eu când veneam în România mergeam direct la socrii mei, în com. Deveselu, jud. Olt. Menţionez că am trecut de câteva ori pe la domiciliul tatălui meu, dar nu am intrat datorită curţii care era foarte neîngrijită. Nu mai ţineam legătura cu tatăl meu, Dincă Gheorghe, pentru că de câteva ori am încercat să vorbesc cu el la telefon, însă acesta nu vrea să îmi răspundă, iar când am trecut pe la domiciliul lui şi am strigat la acesta, nu mi-a răspuns. Precizez că ultima dată am fost împreună cu fiul meu în apropierea sărbătorilor de iarnă la domiciliul tatălui meu, Dincă Gheorghe, însă datorită faptului că acesta era beat nu prea am avut ce să vorbesc cu el.

Tatăl meu, Dincă Gheorghe, fiind o persoană mai complicată nu era dorit de copiii mei, motiv pentru care au refuzat de fiecare dată când le-am zis să mergem în vizită la acesta.

În ziua de 24.07.2019 am venit în mun. Caracal şi am trecut prin faţa porţii tatălui meu, însă nu am oprit. Împreună cu mine erau sora mea Dincă Daniela şi o colegă de serviciu din Arad. Fac precizarea că pe data de 24.07.2018, orele 10:00 când am trecut prin faţa porţii tatălui meu am văzut două persoane ieşind din curtea acestuia, doi vecini, despre care ştiu că se numesc Vică şi Fane.”, a spus fiul lui Gheorghe Dincă.

