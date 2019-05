Unul dintre fiii presedintelui Federatiei Romane de Ciclism a fost ranit intr-un accident rutier grav

Unul dintre fiii preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism (FRC), Eduard Novak, a fost rănit joi, într-un accident rutier, în timp ce se afla la un antrenament de ciclism, în prezent fiind internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc cu multiple contuzii şi un genunchi imobilizat, relatează Agerpres.

Citește și: Dramă pentru Petra Kvitova: a fost nevoită să abandoneze meciul cu Maria Sakkari

Eduard Novak a declarat vineri, pentru AGERPRES, că accidentul s-a produs în timp ce fiul său, Edmond, de 13 ani, alături de sora sa, Ingrid, se aflau la un antrenament, pregătindu-se pentru o competiţie naţională. Copiii era protejaţi din spate de o maşină, condusă de bunicul lor, tatăl lui Eduard Novak. La un moment dat, un autoturism a pătruns pe contrasens şi l-a lovit în plin pe băiat.

"Ieri (joi - n.r.) după-amiază, fiul meu, Novak Edmond şi fiica mea, Novak Ingrid, erau la antrenament, pentru că aveau peste două zile Cupa Naţională, la Constanţa. Erau protejaţi din spate de către tatăl meu, cu maşina. La un antrenament banal, în localitatea Misentea, într-o curbă, din sens opus, o maşină a tăiat efectiv curba, a intrat pe sensul lor şi l-a lovit din plin pe fiul meu. Starea este stabiă, dar are lovituri la genunchi, la şold, în zona feţei", a afirmat Eduard Novak.

Copilul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Miercurea Ciuc cu policontuzii la cap, picioare şi braţe şi a fost internat la secţia de Ortopedie, întrucât are o ruptură de ligament la nivelul unui genunchi, a precizat, pentru AGERPRES, referentul de presă al unităţii medicale, Kiss Edit.

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism a tras un semnal de alarmă şi a solicitat respect din partea şoferilor faţă de cicliştii care se antrenează pe şosele, punctând faptul că un astfel de eveniment poate schimba viaţa unui sportiv.

"Vreau să trag un semnal de alarmă către toţi şoferii să respecte cicliştii de pe şosele, pentru că avem şi noi dreptul nostru de a fi acolo. Mergem regulamentar şi îi rugăm să ne respecte, să conducă regulamentar pe şoselele ţării pentru că şi ei au copii acasă. (...) Edmond este de opt ori campion naţional, este cel mai bun în categoria lui, face de atâţia ani acest sport, investim în cariera lui, care merge foarte bine şi, din cauza unui şofer arogant, se întâmplă astfel de drame, care pot schimba vieţi. Acum este în stare de şoc, nici nu vrea să audă de bicicletă", a declarat Eduard Novak.

Purtătorul ce cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat că vina pare că aparţine şoferului care a pătruns pe contrasens, în cauză fiind deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

"Un bărbat de 51 de ani, din municipiul Miercurea Ciuc, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 123B, pe raza comunei Leliceni, spre localitatea sa de domiciliu, într-o curbă la stânga a pătruns pe contrasens şi a acroşat un biciclist, tot din Miercurea Ciuc, care, împreună cu sora sa, efectua un antrenament, sub supravegherea bunicului. În momentul producerii accidentului, din care a rezultat rănirea uşoară a minorului, conducătorul auto nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În cauză sunt continuate cercetările, sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, pentru care va fi propusă soluţie legală prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc", a spus Gheorghe Filip.