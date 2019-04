Unul dintre legendarii profesori si inventatori din Iasi, intr-un dialog de-a dreptul SAVUROS in Studioul BZI LIVE!

Ion Sandu BZI LIVE 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Unul dintre legendarii profesori si inventatori din Iasi, intr-un dialog de-a dreptul SPECTACULOS si SAVUROS in Studioul BZI LIVE! • Omul de stiinta, celebru de la Moscova si pana in Statele Unite ale Americii - SUA a oferit o poveste de viata UNICA • Atfel, marti, 9 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost invita prof. univ. Ion Sandu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza - UAIC din Iasi • Acesta a oferit detalii si marturii din povestea sa de viata, cum a ajuns sa fie pasionat de inventica, Chimie si Arta • Emisiunea de colectie cu acesta poate fi urmarita AICI Unul dintre legendarii profesori si inventatori din Iasi, ...