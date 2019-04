Unul dintre legendarii profesori si inventatori din Iasi, intr-un dialog de-a dreptul SPECTACULOS in Studioul BZI LIVE - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre legendarii profesori si inventatori din Iasi, intr-un dialog de-a dreptul SPECTACULOS in Studioul BZI LIVE! Omul de stiinta, celebru de la Moscova si pana in Statele Unite ale Americii va oferi o poveste de viata UNICA Marti, 9 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este invitat unul din legendarii profesori si inventatori din Iasi, din tara si strainatate! Este vorba de prof. univ. Ion Sandu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi! Acesta va oferi detalii si marturii din povestea sa de viata, cum a ajuns sa fie pasionat de inventica, Chimie si Arta! Intr-un reportaj, realizat acum aproape un deceniu, profesorul Sandu rememora multe din experientele sale! Toti ...