Unul dintre prodecanii celei mai mari facultati din Iasi, in Platoul BZI LIVE. Subiecte de INTERES si ACTUALITATE vor fi abordate - LIVE VIDEO

Marti, 20 august 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE este invitat prof. univ. dr. Teodora Roman - prodecan al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Subiectele abordate alaturi de domnia sa se vor axa pe: Admiterea 2019 la FEAA, acreditarea programelor de studii (licenta si master) sau in general despre managementul calitatii in Educatie, avand in vedere faptul ca universitarul este din 2008 evaluator in comisia permanenta Stiinte Economice 1 a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) si, din 2013, presedinte al acestei comisii. Alte elemente ale dialo ...