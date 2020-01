UPDATE 2: Accident rutier intre Topraisar si Amzacea. Un microbuz s-a rasturnat. 11 victime, dintre care doua incarcerate (galerie foto)

Un accident rutier cu un microbuz răsturant, a avut loc între Topraisar si Amzacea, județul Constanța.Forte alocate au fost patru echipaje SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un ASAS și Descarcerarea si trei echipaje SAJ.Din primele informații, două persoane încarcerate (prinse sub microbuz) si alte patru rănite, ieșite din autobuze.Un accident rutier, a avut loc la orele 08.50, pe DN 38, la intrare in Topraisar dinspre Amzacea. Din primele date, este vorba despre un autobuz răsturnat, două victime ar fi prinse sub acesta și alte patru sau cinci rănite, transmite IPJ Constanța.Din primele informații, sunt 11 victime, din care două sunt prinse sub microbuz. În total, la fața locului se află 8 ambulanțe, o autospeciala de transport victime multiple, o autospecială de stingere și autospeciala de descarcerare.Sursa foto: IPJ Constanța