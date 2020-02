UPDATE 5: 70 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Indonezia. APM SA Constanta si PT Pelabuhan Indonezia II (Persero) semneaza un Memorandum de integere (galerie foto)

"Sunt onorat să fiu astăzi aici. Doamnelor și domnilor, evenimentele de astăzi dau startul afacerilor cu persoanele prezente. Când am auzit de memorandumul cu Indonezia m-am bucurat mai ales de perspectiva experienței lor. Indonezia este cea mai mare forță economică din Asia de est. Experiența lor este foarte importantă în relația lor cu Portul Constanța. Parteneriatul de astăzi este primul pas dintr-un drum anevoios, dar cu un final fructuos. Mulțumim Iondonezia Corporation pentru încrederea acordată Portului Constanța. Pe scurt, avem multe avantaje în mâinile noastre, iar parteneriatul cu Portul Constanța este un lucru oportun. Constanța este unul dintre porturile mari din Europa și putem intra în competiția cu porturile vestice. Rețeaua de porturi din România are un viitor strălucit," a spus prefectul județului Constanța, George Niculescu.

"Sunt fericit să fiu aici. Este prima realizare dupa 70 de ani de colaborare România-Indonezia. Ambele țări au similarități. Portul Constanța ar putea fi o piață alternativă, o posibilă piață de desfacere" a spus ambasadorul Rep. Indonezia, Excelența Sa M. Amhar Azeth.

În aceste momente are loc semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre CN APM SA Constanța și PT Pelabuhan Indonezia II (Persero), cel mai mare operator portuar de stat din Indonezia.Evenimentul are loc la sediul CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.Ceremonia de semnare se desfășoară în prezența Ambasadorului Republicii Indonezia în România și Moldova, Excelența Sa M. Amhar Azeth și a prefectului județului Constanța, George Niculescu.Semnarea acestui document marchează 70 de ani de relații diplomatice între România și Indonezia.PT Pelabuhan Indonezia II (Persero) este unul dintre cei mai mari operatori portuari de stat din Indonezia, care deține 12 porturi publice, 100% deținute de guvernul indonezian, situate în cele mai importante 10 provincii din punct de vedere al creșterii economice.Portul Tanjung Priok - una dintre filialele PT Pelabuhan Indonezia II, reprezintă cel mai mare port comercial din Indonezia, care a operat 7,6 mil. TEU în anul 2018, clasându-se pe locul 22 în topul mondial al porturilor.Elvyn G Masassya, reprezentantul IPC oferă o prezentare a perspectivei colaborării care urmează să fie reglementată prin memorandumul semnat astazi la Constanța. IPC are în subordine 12 porturi din Indonezia. Prin parteneriat se dorește să se ajungă la schimburi de muncitori portuari pentru training între România și Indonezia.Costel Stanca, directorul CN APM Constanța, a prezentat Portul Constanța și statisticile ultimilor ani, printr-o prezentare PowerPoint.Costel Stanca, directorul CN APM Constanța, a avut cuvântul de deschidere și a precizat că este fericit să fie alături de ambasadorul Indoneziei la Portul Constanța.