UPDATE Albania - Cutremur cu magnitudinea 6,4; cel putin 6 morti si cladiri prabusite

Cel puţin şase persoane au decedat marţi în Albania în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs în această ţară în ultimele decenii, informează Reuters şi AFP. Mai multe clădiri s-au prăbuşit, iar 150 de persoane au fost rănite, unii locuitori fiind prinşi sub dărâmături. Seismul a avut loc la ora 3:54 (2:54 GMT) la o adâncime de 10 kilometri, chiar la nord de oraşul de coastă Durres, care este situat la aproximativ 30 de kilometri vest de Tirana, conform Institutului de geofizică al Statelor Unite (USGS). Corpurile neînsufleţite a două femei au fost găsite în rămăşiţele unui bloc din nordul localităţii Thumane, iar un bărbat a decedat în districtul Kurbin, situat în jumătatea nordică a Albaniei, după ce a fost cuprins de panică şi a sărit dintr-o clădire, a indicat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării. Alte trei trupuri au fost scoase de sub dărâmăturile a două clădiri prăbuşite în Durres, a indicat Ministerul Apărării. Lucrătorii serviciilor de intervenţie au declarat media locale că una dintre victime este o femeie vârstnică ce a reuşit să-şi salveze nepotul protejându-l cu propriul corp. Cel puţin 150 de persoane cu răni minore s-au prezentat la spitale din Tirana şi Durres, potrivit ministrului albanez al Sănătăţii, Ogerta Manasterliu. Foto: (c) Florian Goga/REUTERS Înregistrări video neverificate publicate pe reţelele de socializare prezintă ceea ce pare a fi o clădire prăbuşită în Durres. În alte imagini se pot vedea clădiri în care au apărut crăpături mari şi zidărie căzută, inclusiv un apartament din care lipseşte cea mai mare parte a peretelui dormitorului. ''Pompierii şi personalul armatei ajută rezidenţii (prinşi) sub dărâmături'', în Durres şi localitatea Thumane din apropiere, a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării. Doi purtători de cuvânt ai Guvernului au declarat pentru Reuters că cele mai multe clădiri avariate sunt în Durres, iar câteva persoane au fost transportate la spital în Tirana. Un martor a descris pentru Reuters că locuitorii au ieşit în grabă din blocurile din Tirana, unii dintre ei cu copii în braţe. O pană de curent a afectat mai multe cartiere. Potrivit Ministerului Apărării, acesta a fost cel mai puternic seism din Albania din ultimii 30 de ani. La trei ore după cutremurul principal, o replică puternică a fost resimţită în Tirana. Mai multe cutremure de intensitate mai mică au fost înregistrate în ora de dinainte de seismul major, care a fost resimţit şi în regiunile italiene Puglia şi Basilicata. ''Eram treji din cauza cutremurelor anterioare, dar ultimul ne-a zdruncinat. Tot ce era în casă a început să cadă'', a povestit pentru Reuters Refik, locuitor din Tirana care locuieşte la etajul şase al unui bloc. Situată pe malul mărilor Adriatică şi Ionică, între Grecia şi Macedonia, Albania este o ţară cu activitate seismică regulată. Un cutremur cu magnitudinea 5,6, care a avut loc la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Tirana la sfârşitul lunii septembrie, a rănit zeci de oameni şi a produs pagube la circa 500 de locuinţe, unele dintre ele fiind distruse. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Mariana Ionescu, editori online: Gabriela Badea, Irina Giurgiu)