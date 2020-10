UPDATE Alegeri locale turul doi: Prezenta la urne record in comuna din Teleorman unde doi candidati au avut scor egal la primul tur

Peste jumatate dintre alegatorii din comuna Balaci - judetul Teleorman s-au prezentat la urne inainte de ora 13:00, in al doilea tur al alegerilor locale, in timp ce la aceeasi ora prezenta la vot in comuna Rebra din judetul Bistrita Nasaud este de 30,37%, iar la Ortisoara - judetul Timis s-au prezentat la vor 27,63% dintre electori. Pana la ora 13:00 scrutinul se desfasurase fara incidente.