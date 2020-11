UPDATE #alegeriRMoldova CEC a centralizat toate procesele verbale: Maia Sandu a castigat alegerile cu 57,75% din voturi

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova au fost aşteptaţi să participe, duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al ţării. Prezenţa la vot în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova a fost de 52,69%, respectiv 1.644.510 alegători s-au prezentat la urne în total. Al doilea tur a fost organizat după ce niciunul dintre cei opt candidaţi la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50 +1 din voturile valabil exprimate în primul tur. Astfel, în lupta pentru cea mai importantă funcţie politică de la Chişinău se află candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, şi actualul preşedinte, Igor Dodon, care s-a înscris în cursa electorală ca independent, având susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. Pentru alegerile prezidenţiale, la Chişinău au fost înfiinţate 305 secţii de votare. Prezenţa la vot în Capitala Republicii Moldova a fost de 53,35%, peste media naţională care a fost de 52,78%. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); * UPDATE 16.10.2020 ORA 10.39 Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a câştigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, obţinând 57,75% din voturi, faţă de 42,25% obţinute de actualul şef al statului, socialistul Igor Dodon, după centralizarea tuturor proceselor verbale din toate secţiile de votare. Comisia Electorală Centrală (CEC) a finalizat, luni dimineaţă, centralizarea proceselor verbale din toate cele 2.143 de secţii de votare constituite atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în străinătate, iar datele cumulate indică un succes al Maiei Sandu cu 57,75% din totalul voturilor valabil exprimate. Potrivit CEC, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale s-au prezentat la urne 1.650.131 alegători, iar dintre aceştia 1.633.625 au avut voturile valabil exprimate. Maia Sandu a întrunit 943.486 (57,75%) din totalul celor 1.633.625 voturi valabile exprimate, în timp ce contracandidatul său, Igor Dodon, a înregistrat 690.139 voturi (42,25%). Datele comunicate de CEC sunt preliminarii, ele urmând a fi validate după transmiterea către autoritatea electorală a buletinelor de vot şi a proceselor-verbale în original. * UPDATE 16.10.2020 ORA 09.51 #alegeriRMoldova La Chişinău, Maia Sandu a avut cu aproape 20 de puncte procentuale mai mult decât Igor Dodon Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, l-a învins pe contracandidatul său, socialistul Igor Dodon, la o diferenţă de aproape 20 de puncte procentuale în municipiul Chişinău, potrivit datelor comunicate de Comisia Electorală Centrală. În al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, în municipiul Chişinău au fost înregistrate 346.409 valabil exprimate, iar dintre acestea 206.820, adică 59,7%, au fost în favoarea Maiei Sandu. Preşedintele în exerciţiu, Igor Dodon, a fost votat de doar 139.589 dintre cetăţenii cu drept de vot ai Capitalei, ceea ce reprezintă 40,3%. Pentru alegerile prezidenţiale, la Chişinău au fost înfiinţate 305 secţii de votare. Prezenţa la vot în Capitala Republicii Moldova a fost de 53,35%, peste media naţională care a fost de 52,78%. * UPDATE 16.10.2020 ORA 08.15 #alegeriRMoldova Maia Sandu câştigă detaşat alegerile prezidenţiale; are un avans de 15% după numărarea a 99,86% din voturi Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a câştigat detaşat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, ea având un avans de peste 15% după numărarea a 99,86% din voturi, arată datele centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, până luni la ora 8:00, au fost centralizate procesele verbale din 2.140 din totalul celor 2.143 secţii de votare, iar Maia Sandu a obţinut 938.390 din totalul celor 1.628.370 voturi valabil exprimate, ceea ce reprezintă 57,63%. Contracandidatul său, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, având însă susţinerea Partidului8 Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 689.980 de alegători, ceea ce înseamnă 42,37%. * UPDATE 16.10.2020 ORA 06.14 #alegeriRMoldova Maia Sandu câştigă detaşat alegerile prezidenţiale; are un avans de 15% după numărarea a 99,53% din voturi Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, va câştiga detaşat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, ea având un avans de aproape 15% după numărarea a 99,53% din voturi, arată datele centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, până luni la ora 6:00, au fost centralizate procesele verbale din 2.133 din totalul celor 2.143 secţii de votare, iar Maia Sandu a fost votată de 932.477 din totalul celor 1.622.100 voturi valabil exprimate, ceea ce reprezintă 57,49%. Contracandidatul său, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar care a fost susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 689.623 dintre alegători, respectiv 42,51%. * UPDATE 16.10.2020 ORA 01.08 #alegeriRMoldova UPDATE Maia Sandu - 55,2%, Igor Dodon - 44,8% după numărarea a 98,04% din voturi Candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a c âştigat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova cu 55,20% din voturi, potrivit dat or oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 98,04% din voturi. Datele centralizate de CEC din 2.101 secţii de votare (din totalul de 2.143) arată că Maia Sandu a fost votată de 844.546 de alegători, din totalul de 1.529.861 care şi-au exercitat dreptul de vot în turul al doilea de scrutin desfăşurat duminică. În acelaşi timp, contracandidatul Maiei Sandu, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar a fost susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 685.315 dintre alegători, însemnând 44,80% din voturi. * UPDATE 15.10.2020 ORA 23:55 #alegeriRMoldova UPDATE Maia Sandu - 52,16%, Igor Dodon - 47,84% după numărarea a 95,38% din voturi Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obţinut duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova 52,16% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 95,38% din voturi. Astfel, pentru Maia Sandu au fost exprimate 732.677 de voturi din totalul de 1.404.667, în timp ce contracandidatul său, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar cu susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 671.990 de alegători, ceea ce înseamnă 47,84%. Aceste rezultate au fost comunicat de CEC după numărarea voturilor din 2.044 de secţii de votare (95,38%) din totalul de 2.143. * UPDATE 15.10.2020 ORA 22:40 #alegeriRMoldova Maia Sandu-51,71%, Igor Dodon-48,29% după numărarea a 81,8% din voturi Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obţinut duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova 51,71% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 81,8% din voturi. CEC a centralizat datele din 1.743 de secţii de votare, din totalul de 2.143. Rezultatele arată că Maia Sandu are 51,71% din sufragii în favoarea sa, adică 554.444 de voturi din totalul celor 1.072.303 valabil exprimate. În acelaşi timp, contracandidatul Maiei Sandu, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar cu susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 517.859 de alegători, ceea ce înseamnă 48.29%. AGERPRES/(AS - autor: Cristian Lupaşcu, editori: Mariana Ionescu, Gabriela Ionescu, editori online: Alexandru Cojocaru, Anda Badea) Citiţi şi: LIVE UPDATE #alegeriRMoldova Al doilea tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova