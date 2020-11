UPDATE #alegeriRMoldova Maia Sandu castiga detasat alegerile prezidentiale; are un avans de 15% dupa numararea a 99,86% din voturi

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova au fost aşteptaţi să participe, duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al ţării. Prezenţa la vot în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova a fost de 52,69%, respectiv 1.644.510 alegători s-au prezentat la urne în total. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); UPDATE 16.10.2020 ORA 08.15 Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a câştigat detaşat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, ea având un avans de peste 15% după numărarea a 99,86% din voturi, arată datele centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, până luni la ora 8:00, au fost centralizate procesele verbale din 2.140 din totalul celor 2.143 secţii de votare, iar Maia Sandu a obţinut 938.390 din totalul celor 1.628.370 voturi valabil exprimate, ceea ce reprezintă 57,63%. Contracandidatul său, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, având însă susţinerea Partidului8 Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 689.980 de alegători, ceea ce înseamnă 42,37%. UPDATE 16.10.2020 ORA 06.14 #alegeriRMoldova Maia Sandu câştigă detaşat alegerile prezidenţiale; are un avans de 15% după numărarea a 99,53% din voturi Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, va câştiga detaşat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, ea având un avans de aproape 15% după numărarea a 99,53% din voturi, arată datele centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, până luni la ora 6:00, au fost centralizate procesele verbale din 2.133 din totalul celor 2.143 secţii de votare, iar Maia Sandu a fost votată de 932.477 din totalul celor 1.622.100 voturi valabil exprimate, ceea ce reprezintă 57,49%. Contracandidatul său, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar care a fost susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 689.623 dintre alegători, respectiv 42,51%. UPDATE 16.10.2020 ORA 01.08 #alegeriRMoldova UPDATE Maia Sandu - 55,2%, Igor Dodon - 44,8% după numărarea a 98,04% din voturi Candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a c âştigat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova cu 55,20% din voturi, potrivit dat or oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 98,04% din voturi. Datele centralizate de CEC din 2.101 secţii de votare (din totalul de 2.143) arată că Maia Sandu a fost votată de 844.546 de alegători, din totalul de 1.529.861 care şi-au exercitat dreptul de vot în turul al doilea de scrutin desfăşurat duminică. În acelaşi timp, contracandidatul Maiei Sandu, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar a fost susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 685.315 dintre alegători, însemnând 44,80% din voturi. * UPDATE 15.10.2020 ORA 23:55 #alegeriRMoldova UPDATE Maia Sandu - 52,16%, Igor Dodon - 47,84% după numărarea a 95,38% din voturi Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obţinut duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova 52,16% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 95,38% din voturi. Astfel, pentru Maia Sandu au fost exprimate 732.677 de voturi din totalul de 1.404.667, în timp ce contracandidatul său, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar cu susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 671.990 de alegători, ceea ce înseamnă 47,84%. Aceste rezultate au fost comunicat de CEC după numărarea voturilor din 2.044 de secţii de votare (95,38%) din totalul de 2.143. * UPDATE 15.10.2020 ORA 22:40 #alegeriRMoldova Maia Sandu-51,71%, Igor Dodon-48,29% după numărarea a 81,8% din voturi Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obţinut duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova 51,71% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 81,8% din voturi. CEC a centralizat datele din 1.743 de secţii de votare, din totalul de 2.143. Rezultatele arată că Maia Sandu are 51,71% din sufragii în favoarea sa, adică 554.444 de voturi din totalul celor 1.072.303 valabil exprimate. În acelaşi timp, contracandidatul Maiei Sandu, actualul preşedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, dar cu susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, a fost votat de 517.859 de alegători, ceea ce înseamnă 48.29%.