UPDATE Avertizarea de ceata si polei pentru judetele Constanta si Tulcea, prelungita pana la ora 12:00

Meteorologii au prelungit, până la ora 12:00, avertizarea nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei pentru judeţele Constanţa şi Tulcea. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în următoarele trei ore, în cele două judeţe se va semnala, local, ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. De asemenea, pe arii restrânse, vor apărea condiţii de burniţă şi depuneri îngheţate (chiciură şi, cu o probabilitate mai mică, polei). ORA 08.09 ANM: Cod galben de ceaţă şi polei în 29 de judeţe şi Bucureşti, joi dimineaţa Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile în zone din 29 de judeţe, precum şi în Municipiul Bucureşti. Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, în judeţele Constanţa şi Tulcea, local, se va semnala ceaţă, fenomen ce va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. În acelaşi timp, pe arii restrânse, va fi burniţă, chiciură şi, cu o probabilitate mai mică, polei. De asemenea, până la ora 10:00, în zone din judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui va persista ceaţa, iar izolat vor fi depuneri îngheţate (chiciură şi polei). Totodată, până la ora 11:00, în Municipiul Bucureşti, precum şi în judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmboviţa, Cluj, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita şi Sibiu, local, va fi ceaţă, vizibilitatea va fi redusă cu până la 50 de metri, iar pe arii restrânse se vor semnala depuneri de chiciură şi polei. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.AGERPRES/(AS - editor: Daniel Badea, editor online: Adrian Dădârlat)