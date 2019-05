UPDATE Avion de mici dimensiuni, prabusit in judetul Buzau. Doi oameni de afaceri au murit

UPDATE Pilotul avionului de mici dimensiuni prăbuşit miercuri după-amiază în zona barajului Siriu este un cunoscut om de afaceri din Cluj. Mihai Covaciu este un dezvoltator imobiliar care a investit masiv în construcţia de apartamente în Braşov, Râşnov şi Cluj. Omul de afaceri era un pasionat al zborului și deţinea brevet de mai bine de The post UPDATE Avion de mici dimensiuni, prăbuşit în judeţul Buzău. Doi oameni de afaceri au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.