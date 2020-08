UPDATE BEC a respins cererile de inregistrare a semnelor electorale ale candidatilor Nicusor Dan si Dan Cristian Popescu

Biroul Electoral Central a respins, vineri, cererile de înregistrare a semnelor electorale ale candidaţilor independenţi Nicuşor Dan, Dan Cristian Popescu, Gheorghe Man şi Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale. "Având în vedere cererea privind înregistrarea semnului electoral, formulată de domnul Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile locale din anul 2020, înregistrată la BEC cu nr. 270/B.E.C./L/2020 din data de 06.08.20220, luând în considerare dispoziţiile art.59 alin (1) din legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor locale îşi pot stabili semne electorale, pe care le comunică BEC în termen de 10 zile de la constituirii acestuia, în temeiul art. 39 alin. (4) din legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central hotărăşte: art.1 - Respinge cererea privind înregistrarea semnului electoral al domnului Nicuşor Dan, candidat independent", se precizează în hotărârea BEC publicată pe pagina de internet. BEC a emis hotărâri similare şi în legătură cu respingerea cererilor de înregistrare ale semnelor electorale ale candidaţilor independenţi Dan Cristian Popescu, Gheorghe Man şi, respectiv, Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale. De asemenea, BEC a hotărât şi respingerea, ca tardiv depuse, a cererilor de înregistrare a semnelor electorale ale partidului Împreună pentru Moldova şi Partidului Noua Românie la alegerile locale din acest an, ca urmare a depunerii cererilor ulterior împlinirii termenului de comunicare a semnelor electorale. Pe de altă parte, BEC a hotărât înregistrarea semnelor electorale pentru 217 partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi ale organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din 2020. Printre acestea se află: Alianţa PNL USR PLUS, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România, Partidul Libertate Unitate şi Solidaritate, Alianţa USR PLUS, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Mişcarea Populară, Partidul Pro România, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal), Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, Alianţa Social Liberală - ASL, Partidul Ecologist Român, Partidul Forţa Naţională, Partidul Republican, Partidul România Mare, Alianţa electorală PSD-PNŢCD, Alianţa Social Umanistă, Alternativa Dreaptă, Alianţa electorală PNL-PMP. Alte semne electorale înregistrate sunt pentru: Alianţa pentru Educaţie şi Reformă, Alianţa Pro Bucureşti 2020, Alianţa Electorală USR-PVERDE, Dreapta liberală, Partidul Naţional Român, Alianţa Pentru Unirea Românilor, Partidul Prahova în acţiune, Unirea Croaţilor din România, Uniunea Ucrainenilor din România, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, Uniunea Elenă din România, Partidul Bucureşti 2020, Forumul Democrat al Germanilor din România, Partidul Noua Dreaptă, Uniunea Armenilor din România, Partidul România Noastră, Alianţa Împreună pentru Botoşani Partidul Verde - P.N.Ţ.C.D., Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională, Alianţa Naţional Ţărănistă, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Partidul Verde, Partidul Brăila Nouă, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT., Partidul Vrancea Noastră, Pact pentru Galaţi, Uniunea Bulgară din Banat - România. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Karina Olteanu, editori online: Adrian Dãdârlat, Alexandru Cojocaru)