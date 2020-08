UPDATE Belarus: Mobilizare masiva impotriva lui Lukasenko pentru a doua duminica la rand

Zeci de mii de persoane au ieşit din nou în stradă duminică la Minsk împotriva preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, menţinând presiunea la două săptămâni de la declanşarea unei mişcări istorice de protest pentru a denunţa alegerile prezidenţiale contestate, relatează AFP şi DPA. Mobilizarea a părut asemănătoare ca amploare cu cea de săptămâna trecută, când circa 100.000 de persoane au manifestat, potrivit jurnaliştilor AFP. În vârstă de 65 de ani şi la putere de 26 de ani, Lukanşenko s-a angajat în această săptămână că "va rezolva problema" contestării, despre care spune că este un complot occidental, şi chiar a plasat armata în stare de alertă, acuzând NATO de manevre la frontierele Belarusului. Foto: (c) Vasily Fedosenko/REUTERS Cu toate acestea, o mulţime imensă de protestatari, care au fluturat drapele alb şi roşu, stindardul mişcării de contestare, a sfidat ameninţările autorităţilor şi s-a adunat în Piaţa Independenţei şi pe Bulevardul Independenţei, precum şi pe străzile adiacente, strigând în cor sloganuri precum 'Libertate!' sau 'Lukanşenko, pleacă!'. Media şi conturi de pe serviciul de mesagerie Telegram apropiate de opoziţie au vorbit despre peste 100.000 de protestatari în capitala Belarusului pentru a doua duminică la rând. La 16 august a avut loc o primă manifestaţie uriaşă, în faţa unei mobilizări mult mai reduse a susţinătorilor puterii. Manifestaţii au avut loc duminică şi în alte oraşe, în special la Mogilev şi Grodno. Opoziţia consideră că scrutinul de la 9 august prin care Lukaşenko a fost reales a fost fraudat şi denunţă brutala represiune care a urmat. Forţele speciale au fost desfăşurate în număr mare, potrivit unor jurnalişti ai AFP, dar nu au intervenit împotriva acestei manifestaţii neautorizate. Forţele de securitate au blocat numeroase staţii de metrou, astfel că grupuri mari de persoane au fost nevoite să ajungă la protest pe jos, potrivit DPA. Manifestaţiile s-au desfăşurat paşnic. Foto: (c) Vasily Fedosenko/REUTERS Cu toate acestea, poliţia îndemna lumea să nu participe la marş, prin anunţuri transmise la difuzoare. Ministerul Apărării a atras atenţia că, în cazul unor tulburări în apropiere de memoriale dedicate celui de-Al Doilea Război Mondial, locuri de proteste în ultimele două săptămâni, vinovaţii se vor confrunta cu "armata". Unele dintre aceste locuri, în special la Minsk, au fost înconjurate de sârmă ghimpată şi de militari înarmaţi. În ceea ce o priveşte, lidera opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care s-a proclamat învingătoare la scrutinul de la 9 august, s-a declarat sâmbătă "mândră de belaruşi", care au depăşit teama "pentru a-şi apăra drepturile". "Le cer să continue", a declarat pentru AFP opozanta, refugiată în Lituania vecină. Duminică, ea a declarat despre ameninţările autorităţilor că fac parte din "obişnuita intimidare a populaţiei". "Este un lucru cu care populaţia din Belarus este obişnuită deja", a spus ea într-un interviu pentru agenţia BNS. "Însă belaruşii nu se mai tem şi sunt pregătiţi să îşi apere drepturile. Nimeni nu mai crede în preşedinte", a adăugat opozanta. Afirmaţiile sale vin în contextul în care locuitori din Estonia, Lituania şi Letonia şi-au dat mâna duminică într-un lanţ uman în semn de solidaritate cu protestatarii din Belarus, demonstraţia fiind numită Calea Libertăţii. Demonstraţia vine la trei decenii după un gest similar de protest, când la 23 august 1989 ţările baltice şi-au exprimat dorinţa de a obţine independenţa faţă de Uniunea Sovietică. * ORA 16: 04 Belarus: Zeci de mii de persoane protesteză din nou la Minsk împotriva realegerii lui Lukaşenko (AFP) Zeci de mii de persoane manifestează din nou duminică la Minsk pentru a denunţa realegerea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, lider care se confruntă de două săptămâni cu o uriaşă mişcare de protest, transmit jurnalişti ai agenţiei France Presse. Fluturând drapele în alb şi roşu, culorile mişcării de contestare, mulţimea s-a adunat în Piaţa Independenţei şi pe străzile din jur, strigând în cor sloganuri ca "Libertate!". Foto: (c) Vasily Fedosenko/REUTERS Media şi conturi ale serviciului de mesagerie Telegram apropiate de opoziţie vorbesc despre peste 100.000 de protestatari în capitala Belarusului pentru a doua duminică la rând. Aleksandr Lukaşenko a ordonat armatei să supravegheze integritatea teritorială a ţării şi i-a acuzat pe protestatari că sunt stimulaţi "din exterior". El a anunţat sâmbătă că va închide fabricile unde au avut loc proteste şi a sugerat că muncitorii participanţi la aceste acţiuni vor fi concediaţi, potrivit Reuters. În ultimele două săptămâni, zeci de mii de demonstranţi au ieşit pe străzile din Minsk şi din alte oraşe din Belarus pentru a protesta contra realegerii controversate a lui Lukaşenko, în vârstă de 65 de ani, în funcţia de preşedinte la scrutinul de la 9 august. Unii muncitori din mai multe fabrici din Belarus s-au alăturat protestelor. Lukaşenko a negat că ar fi fost comise fraude la alegeri, aşa cum acuză opoziţia. AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editori online: Simona Aruştei, Alexandru Cojocaru) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citişi şi: * Lavrov susţine că membrii opoziţiei din Belarus care au părăsit ţara vor "vărsare de sânge"