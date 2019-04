UPDATE. Calin Popescu Tariceanu lanseaza candidatii ALDE Iasi la europarlamentare. Evenimentul are loc la Teatrul National - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - "‹‹Marele om politic›› Dacian Ciolos ce a facut cat a fost comisar european? Se aude acum din sondaje facute in baie ca USR va fi primul partid. Si in PNL nu e o diferenta. Ziua votului e foarte importanta. Daca atunci nu mobilizam oamenii la vot, nu avem sanse. In luna decembrie trebuie sa sarbatorim presedintele Romaniei in persoana lui Calin Popescu Tariceanu", a spus Daniel Chitoiu. In cursul zilei de astazi, la Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi va acea loc lansarea candidatilor Aliantei Liberarilor si a Democratilor (ALDE) Iasi la alegerile europarlamentare din 26 mai. La eveniment va fi prezent Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, dar si europarlame ...