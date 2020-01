UPDATE Canada: Autoritatile provinciei Ontario au trimis o alerta falsa cu un incident la o centrala nucleara

Autorităţile provinciei canadiene Ontario au transmis duminică o alertă falsă conform căreia s-ar fi produs un ''incident'' la o centrală nucleară din apropiere de Toronto, cel mai mare oraş din Canada, corectându-se la scurt timp spunând că nu s-a întâmplat nimic, relatează Reuters. Duminică dimineaţă, utilizatorii de telefon mobil din Ontario au primit un mesaj de alertă privind un presupus incident la centrala Pickering. După mai puţin de o oră, autoritatea privind energia nucleară din Ontario a spus că mesajul a fost o eroare. "Actualizare importantă: alerta privind centrala Pickering a fost trimisă din greşeală. Nu există niciun pericol asupra oamenilor sau mediului", a precizat instituţia într-o postare pe Twitter, fără a oferi detalii. Mesajul iniţial atrăgea atenţia că a existat un incident la centrala Pickering, situată pe malul Lacului Ontario, la circa 50 de kilometri est de centrul oraşului Toronto, dar că nivelul de radioctivitate este în limitele normale. Centrala, una dintre cele mai mari din lume, a început să opereze în 1971 şi are o capacitate de generare de electricitate de 3.100 de megawaţi atunci când funcţionează la maxim. Oraşul Toronto are o populaţie de circa trei milioane de locuitori. AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) The Globe and Mail / Twitter