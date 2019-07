UPDATE Carmen Dan a demisionat din functia de ministru de Interne: Plec cu fruntea sus

Carmen Dan a anunţat că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne, în urma unei discuţii pe care a avut-o luni cu premierul Viorica Dăncilă. "O discuţie sinceră şi directă aşa cum cred eu că este normal să se poarte discuţiile şi politic şi instituţional. L-am informat pe premierul României că nu este necesar să supună la vot în CEx mandatul ministrului de Interne, motiv pentru care i-am spus că pun mandatul pe masa domniei sale şi am fost oarecum interesată de motivele pentru care are loc această schimbare. Înţeleg că nu intră în discuţie nicidecum un criteriu de neperformanţă, înţeleg în subsidiar că este vorba despre o decizie politică, iar eu, bineînţeles, că respect decizia. (...) Nu am să cer nimic din vreme ce mi-am depus mandatul, deci nu va fi nevoie să fie un vot", a declarat Carmen Dan, luni, înainte de şedinţa CExN al PSD. Aceasta a arătat că a avut o discuţie cu premierul şi despre "presiunea străzii". "Acum un an nu ne-a deranjat, ne deranjează acum. (...) Mă aştept să ia act de demisia mea. Nu sunt emoţionată decât în măsura în care am investit în acest minister şi sper în continuare ca acest minister să rămână în topul încrederii cetăţenilor. Plec cu fruntea sus din Ministerul Afacerilor Interne. (...) Nu am ce să-mi reproşez", a spus Carmen Dan. În ceea ce priveşte organizarea alegerilor din 26 mai, ea a menţionat că tot ce a intrat în competenţa MAI ''a decurs în regulă". Fiind întrebată despre cine va prelua conducerea MAI, Carmen Dan a răspuns: "Nu ştiu dacă s-a decis într-un mod cert, dar i-aş ura succes colegului meu, senatorul Moga". Întrebată dacă în cazul ei PSD a cedat în faţa lui Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia din funcţie, aceasta a afirmat: "Da, se pare că da". AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)